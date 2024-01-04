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الأنبا باخوم: عدد اليوم السابع عن عيد الميلاد تعبير عن المحبة والأخوة والتضامن

الخميس، 04 يناير 2024 08:00 م
الأنبا باخوم: عدد اليوم السابع عن عيد الميلاد تعبير عن المحبة والأخوة والتضامن الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية
كتب محمد الأحمدى

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علق الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية على ملف عيد الميلاد بجريدة اليوم السابع، قائلا: "اهتمام واضح ومحبة وأخوة صدور عدد خاص من جريدة اليوم السابع فيما يخص أعياد الميلاد المجيدة، والتي تمتد من 25 ديسمبر إلى يوم 7 يناير". 
 
وذكر الأنبا باخوم في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عدد ملف عيد الميلاد المجيد ما هو إلا تعبير عن مدى المحبة والأخوة والتضامن بين كل أطراف وأنسجة الشعب المصرى، مضيفا: "وتبقى مصر الحبيبة بها رئتان إسلامية ومسيحية تتنفس بها وتنمو من أجل النمو والازدهار". 
 
وتناول ملف عيد الميلاد بجريدة اليوم السابع تاريخ الكنيسة وباباوات الكنيسة الـ 118 وأجراس الكنيسة والزى الكهنوتى فى الأعياد والمناسبات والمواقف التاريخية لباباوات الكنيسة والكرازة المرقسية، وأقباط المهجر والرهبنة هدية مصر للعالم وتاريخ الطوائف المسيحية فى مصر وشهادات من قساوسة وشمامسة حول عيد الميلاد المجيد. 






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