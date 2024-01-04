اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يناير 2024 01:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الأزياء الكنسية.. جمال وإتقان وألوان زاهية فى مواكب العيد

الخميس، 04 يناير 2024 12:00 م
الأزياء الكنسية.. جمال وإتقان وألوان زاهية فى مواكب العيد عيد الميلاد
كتب - محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تاريخ طويل من التقاليد والطقوس، ترك بصمته على صيغة الحياة الكنسية واحتفالاتها، وصار يضبط كثيرا من الممارسات اليومية بين الآباء والشعب، حتى أنه يضع معايير صارمة ومميزة للملابس الكنسية، وفى مناسبة عيد الميلاد وغيره من الاحتفالات تكون الأزياء من أبرز ما يلفت الأنظار، ولها صور وتفاصيل عديدة ودقيقة وثابتة بالممارسة الطويلة فى الزمن.
 

زى البابا

ملابس البابا جزء من طقوس القداس، ولها طبيعة خاصة وأصول من العقيدة والتقليد الكنسى، ويتكون زى البابا من 11 قطعة: التونية، والبطرشيل، والزنار، والأكمام، والصاكوس، والحجِر، والأموفوريون، والصليب، والأنكلوبيون، والتاج، وعصا الرعاية.

 
والتونية قميص طويل حتى القدمين، والبطرشيل قطعة نسيج عريضة على العنق، أما الزنار فيلف الخصر، والأكمام قطعتا قماش عريضتان عليهما صليبان صغيران، والحجر قطعة مربعة وسطها صليب أو صورة أحد القديسين، والصاكوص قميص واسع قصير وعريض الكمين، والأموفوريون توضع على الكتفين وحول العنق، ويتدلى الصليب من معدن مرصع على الرقبة، والأنكولبيون أيقونة السيد أو السيدة أو أحد القديسين مرصعة بالأحجار الكريمة، والتاج مستدير ومُوشّى بالتخاريم والأيقونات المقدسة ويعلوه صليب، والعكاز عصا طويلة من المعدن أو الخشب تعلوها حيتان يتوسطها صليب صغير.
 

ملابس الكاهن

يتميز العيد بالبهجة والألحان الممزوجة بالفرح، وتكتمل الموسيقى بملابس تصاغ بخيوط ذهبية، ويرتدى الكاهن في القداس زيا كهنوتيا كاملا، يشمل الصدرة والبرنس، ويرتدى الشماس التونية المزينة بالصلبان والبطرشيل، بينما تُزين الكنائس بالورود.
 

ألوان السريان

وعن زى السريان، يقول الأب دوماديوس الراهب، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، إن ملابسهم الكهنوتية تتميز بالزخرفة والألوان الزاهية، وفى كل قداس هناك احتفال بذبيحة إلهية، وتسيطر على أعياد الميلاد طقوس الفرح مع أزياء باللون الأبيض تميل للحُمرة، وهى تعكس الحياة الكهنوتية المثمرة والمليئة بالموهب والنعم.

 

p
احتفالات أعياد الميلاد

 







الأزياء الكنسية

عيد الميلاد

الرهبنة

ملابس الكنسية

عيد الميلاد المجيد

عيد الميلاد 2024

عيد الميلاد المجيد 2024

احتفالات عيد الميلاد

الكريسماس

الكريسماس 2024

احتفالات الكريسماس

عيد الكريسماس

ميلاد السيد المسيح

ميلاد المسيح

عدد اليوم السابع الورقى

اخبار مصر

مصر اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة