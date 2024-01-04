الأرصاد: طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا.. والصغرى بالعاصمة 14 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويسود اليوم طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (40% تقريبا) على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.