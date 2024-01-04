اتحاد عمال العاصمة الإدارية يعقد أولى اجتماعاته لوضع خطة العمل وتشكيل المكتب

كتبت آية دعبس

عقد اتحاد عمال العاصمة الإدارية، برئاسة عايدة محى الدين، اجتماعة الأول، تحت رعاية محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لوضع تشكيل هيئة مكتب اتحاد العاصمة الإدارية الجديد، ووضع خطة عمل طويلة المدى وخطة قصيرة المدى لتنفيذها على أرض الواقع.

تناول الاجتماع عدد من المقترحات، والمناقشات حول دور الاتحاد، بالإضافة إلى عرض خطة العمل طويلة المدى وقصيرة المدى، التى يتم العمل عليها خلال الايام القادمة، وتنفيذها لتحقيق أقصى طموحات العمال.

وأكدت عايدة محى الدين، رئيس اتحاد العاصمة الإدارية الجديد خلال أولى اجتماعتها لرئاسة اتحاد العاصمة الإدارية الجديد، على ضرورة العمل وبذل المزيد من الجهد لرفع شأن هذا الكيان العمالى الحديث والتواصل الدائم مع القاعدة العمالية، وضرورة التكاتف والعمل بيد واحده لابراز قيمة العمل الجماعى.

واختتم الاجتماع بتشكيل هيئة مكتب اتحاد العاصمة الإدارية الجديد لتسهيل سير العمل داخل الاتحاد، والعمل على ارض الواقع، وجاء تشكيل المكتب كالأتى: عايدة محى الدين أبو بكر رئيسا، فكرى محمد سامى البستاوى، رشا عبد الفتاح متولى حسين، احمد حسن صالح الجوهرى، ايهاب وفيق فهمى رزق، كرم بركات معبد عابد، كريم حسين محمد عبد الباقى، نبيل سيد محمد ابو العلا، سارة نصر الدين احمد متولى عامر، مى مصطفى ابراهيم عبد الصمد.