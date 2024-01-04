اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يناير 2024 02:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أسعار نصف تذكرة المترو لكبار السن فوق الـ60 عاما.. انفوجراف

الخميس، 04 يناير 2024 02:00 م
أسعار نصف تذكرة المترو لكبار السن فوق الـ60 عاما.. انفوجراف اسعار تذاكر كبار السن
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة النقل، أن كبار السن فوق الـ60 عاما يتمتعون بتخفيض 50% على أسعار تذاكر مترو الأنفاق، على جميع الخطوط، وذلك لتخفيف العبء عليهم، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة فى سعر تذكرة مترو الأنفاق.

 

وجاءت أسعار تذاكر المترو لكبار السن فوق الـ60 عاما كالآتي:-

9 محطات بـ3 جنيهات 

16 محطة بـ4 جنيهات

23 محطة بـ6 جنيهات 

أكثر من 23 محطة بـ7.5 جنيه 

وكان أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل أنه تقرر التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذى يشتمـل على 6 محطات هى (السـودان - إمبابة - البوهى - القـومية العربيـة - الطريق الدائرى - محور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب فى المناطق التى يمر بها هذا الجزء والتى تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس لأهالى القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

جدير بالذكر أنه بالتشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلى منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقى فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذى يجرى تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.

 

 
 
اسعار تذاكر كبار السن
اسعار تذاكر كبار السن

 







تذاكر المترو

رفع تذاكر المترو

قيمة تذاكر المترو

خطوط مترو الانفاق

خريطة مترو الانفاق

الخط الثالث مترو

محطات الخط الثالث

محطات مترو الخط الثالث

الخط الثالث للمترو

خريطة محطات المترو

محطات مترو الخط الثالث والاماكن القريبة منها

المترو الخط الثالث

محطات المترو الخط الثالث

الخط الثالث لمترو الانفاق

محطات مترو الخط الثالث الجديدة

خطوط المترو

موعد تشغيل مترو امبابه

موعد تشغيل المترو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة