اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2024 01:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مترو الأنفاق مجانا لكبار السن فوق 70 سنة.. التفاصيل

الأربعاء، 03 يناير 2024 11:37 ص
مترو الأنفاق مجانا لكبار السن فوق 70 سنة.. التفاصيل مترو الانفاق
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، أصدر توجيهات، بعدم فرض رسوم ركوب المترو لكبار السن فوق سن الـ70 سنة، وذلك بعد رفع تذاكر ركوب مترو الأنفاق، والسماح لهم بالركوب مجانا بكل الخطوط وأى مرحلة، وذلك بموجب بطاقة الرقم القومى.
 
وأضافت الهيئة القومية للأنفاق، المسئولة عن تشغيل مترو الأنفاق، أنه يمكن لكبار السن فوق سن 70 سنة استخراج اشتراك مجانى بموجب بطاقة الرقم القومى، وذلك كنوع من رد الجميل ورفع العبء عن كبار السن .
 
وكانت وزارة النقل رفعت أسعار تذاكر ركوب المترو مع بداية العام الجديد 2024 وبالتزامن مع بدء تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تشغيل تجريبى بجمهور، حيث بدأ تشغيل محطات (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج )، وشهدت المحطات اقبال كبير من الركاب. 
 
الركوب مجانا لكبار السن
الركوب مجانا لكبار السن

 







اشتراكات كبار السن

اشتراكات الطلبة

الاشتراكات

اشتراكات المترو

المترو

خطوط مترو الانفاق

خريطة مترو الانفاق

الخط الثالث مترو

محطات الخط الثالث

محطات مترو الخط الثالث

الخط الثالث للمترو

خريطة محطات المترو

محطات مترو الخط الثالث والاماكن القريبة منها

المترو الخط الثالث

محطات المترو الخط الثالث

الخط الثالث لمترو الانفاق

محطات مترو الخط الثالث الجديدة

خطوط المترو

موعد تشغيل مترو امبابه

موعد تشغيل المترو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة