أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 4 يناير 2024

إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 4 يناير 2024 استقرار ملحوظ عند مستويات 3170 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولات في السوق المصري، وفي حين يواصل السعر العالمي للذهب تذبذبه في التداولات الفورية عند مستويات تتراوح بين 2050 و 2060 دولار.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 3623 جنيها.

عيار 21 يسجل 3170 جنيها.

عيار 18 يسجل 2717 جنيها.

عيار 14 يسجل 2113 جنيها.

الجنيه الذهب 25360 جنيها.

سعر الذهب عالميًا



سعر الذهب بدأ تداولات عام 2024 على تراجع وذلك بعد ارتفاع خلال عام 2023 بنسبة 13.1% وتسجيله أعلى مستوى تاريخي في 4 ديسمبر الماضي عند 2148 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

التراجع الحالي في أسعار الذهب يأتي مع بداية قوية للدولار هذا العام فقد ارتفع مؤشر الدولار منذ بداية الأسبوع بنسبة 1% ليبتعد عن أدنى مستوياته في 5 أشهر التي سجلها الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى شهدت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.9% وسجلت أعلى مستوى منذ 3 أسابيع عند 4.024% وذلك بعد 5 أسابيع متتالية من الهبوط سجلت خلالهم أدنى مستوى منذ أكثر من 5 أشهر عند 3.783%.