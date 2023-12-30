أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم السبت تسجل 3170 جنيها للجرام عيار 21

كتب - إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم السبت وسجل جرام الذهب عيار 21 الآن 3170 جنيها للجرام، في المقابل يشهد السوق تغيرات مستمرة في أسعار الذهب.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3623 جنيها. عيار 21 يسجل 3170 جنيها. عيار 18 يسجل 2717 جنيها. عيار 14 يسجل 2113 جنيها. الجنيه الذهب 25360 جنيها. أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم

شهد سعر الذهب في مصر تذبذب كبير خلال هذا الأسبوع فقد ارتفعت بشكل حاد وسجلت أعلى مستوى تاريخي للذهب، قبل أن تشهد انخفاضات حادة في الأسعار أيضاً وسط تذبذب عنيف يدل على عودة المضاربات إلى أسواق الذهب.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 عند المستوى 3150 جنيه للجرام قبل أن يتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3160 جنيه للجرام يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 50 جنيه ليغلق عند المستوى 3150 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3100 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 120 جنيه بنسبة ارتفاع 4% ليغلق عند المستوى 3150 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات هذا الأسبوع عند 3030 جنيه للجرام.

سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي عند 3330 جنيه للجرام قبل أن يبدأ في التذبذب بشكل عنيف أثناء هبوط السعر وصولاً إلى المستوى 3150 الذي أغلق عنده الأسبوع.