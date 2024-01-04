أخبار مصر.. صرف استحقاق شهادتى 25؜ و22.5٪؜ ببنكى الأهلى ومصر غدا بقيمة 460 مليار جنيه

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، صرف استحقاق شهادة 25٪؜ و22.5٪؜ ببنكى الأهلى ومصر بقيمة 460 مليار جنيه والعثورعلى كشف أثرى جديد بمنطقة سقارة عبارة عن مقبرة من عصر الأسرة الثانية وعدد من الدفنات واللقى الأثرية، وكذلك تطورات الأوضاع على الساحة في غزة وجنوب لبنان، وإلى أهم التفاصيل.

غدا.. استحقاق شهادة 25٪؜ و22.5٪؜ ببنكى الأهلى ومصر بقيمة 460 مليار جنيه



يبدأ غدا الجمعة الموافق 5 يناير 2024 وحتى 1 فبراير 2024 استحقاق شهادة 25٪؜ و22.5٪؜ ببنكى الأهلى ومصر والتى بلغت حصيلة طرحها العام الماضى 460 مليار جنيه.

6 خطوط أتوبيس لربط حلوان و15 مايو والمعصرة بوسط البلد.. التفاصيل



وفرت محافظة القاهرة، من خلال هيئة النقل العام بالقاهرة، خطوط أتوبيس للنقل الجماعي تربط حي حلوان وحي 15 مايو وحي المعصرة بمناطق وسط البلد، بإجمالى 6 خطوط نقل جماعى، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

حزب الله: إصابات مباشرة إثر استهدافنا تمركزا لجنود الاحتلال فى شتولا



أعلن حزب الله اللبناني، قبل قليل، عن استهداف تمركزا لجنود الاحتلال الإسرائيلي فى منطقة شتولا بالأسلحة، مؤكدا على أنه تم تحقيق إصابات مباشرة فى الهجوم، جاء ذلك وفقا لما أفاد به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.



كشف جديد بمنطقة سقارة.. مقبرة من عصر الأسرة الثانية وعدد من الدفنات واللقى الأثرية



نجحت البعثة الأثرية المصرية اليابانية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة واسيدا في الكشف عن مقبرة صخرية وعدد من العناصر المعمارية والدفنات واللقي الأثرية عصور تاريخيّة مختلفة، وذلك خلال موسم حفائرها الحالي داخل وأعلى مقابر الكتاكومب بمنطقة سقارة الأثرية .

الأرصاد: طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا.. والصغرى بالعاصمة 14 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويسود اليوم طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء.

تسليم ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة لجامعتى سوهاج وأزهر طنطا



تتسلم لليوم الثانى على التوالى هيئة قضايا الدولة ملفات طلاب جامعتى سوهاج وأزهر طنطا، وفقا للجدول الزمنى لتسليم ملفات طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023.

فتح مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو بعد إنجاز أعمال التطوير



انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة من أعمال إجراء تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير كوبرى 15 مايو، وتم فتح جميع مطالع ومنازل الكوبري أمام حركة السيارات، بعدما استغرقت تلك الأعمال أسبوعا كاملا، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المرورى على مدار اليوم بالكامل.

صرف 42% من مقررات تموين شهر يناير لأصحاب البطاقات حتى الآن



تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 42% من مقررات التموين عن شهر يناير الجاري حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.