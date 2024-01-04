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أخبار × 24 ساعة.. ظهور حالة جديرى مائى بمدرسة واتخاذ الإجراءات الاحترازية

الخميس، 04 يناير 2024 12:02 ص
أخبار × 24 ساعة.. ظهور حالة جديرى مائى بمدرسة واتخاذ الإجراءات الاحترازية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
الحكومة: الحبس سنة وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه لكل من حجب سلعا استراتيجية
 
رئيس الوزراء: مصر دولة كبيرة وكل مواطن بها لديه الحق فى جودة الحياة
 
رئيس الوزراء: دعم الكهرباء وصل لـ90 مليار جنيه خلال عام واحد فقط
 
وزارة التعليم: ظهور حالة جديرى مائى بمدرسة واتخاذ الإجراءات الاحترازية
 
وزارة التعليم توجه بإجراءات وقائية بعد رصد انتشار الجديرى المائى بالمدارس
 

 







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