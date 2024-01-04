أخبار × 24 ساعة.. ظهور حالة جديرى مائى بمدرسة واتخاذ الإجراءات الاحترازية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الحكومة: الحبس سنة وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه لكل من حجب سلعا استراتيجية
رئيس الوزراء: مصر دولة كبيرة وكل مواطن بها لديه الحق فى جودة الحياة
رئيس الوزراء: دعم الكهرباء وصل لـ90 مليار جنيه خلال عام واحد فقط
وزارة التعليم: ظهور حالة جديرى مائى بمدرسة واتخاذ الإجراءات الاحترازية
وزارة التعليم توجه بإجراءات وقائية بعد رصد انتشار الجديرى المائى بالمدارس
وزارة الأوقاف: 1046 مسجدا لختم القرآن الكريم و334 مسجدا جديدا تنضم للبرنامج
وزارة العمل: توعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية بمدارس سوهاج والوادى الجديد
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