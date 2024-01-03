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رئيس الوزراء: دعم الكهرباء وصل لـ90 مليار جنيه خلال عام واحد فقط

الأربعاء، 03 يناير 2024 03:13 م
رئيس الوزراء: دعم الكهرباء وصل لـ90 مليار جنيه خلال عام واحد فقط اجتماع الحكومه
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أن دعم الكهرباء وصل لـ 90 مليار جنيه خلال عام واحد فقط، موضحا أن دعم الـ 342 مليار جنيه يشمل كافة القطاعات المتعلقة بالطاقة من كهرباء وخبز وأنبوبة بوتاجاز وسولار.
 
وأشار إلى إنه  فيما يتعلق برغيف الخبز فهناك 275 مليون رغيف يوميا يتم خبزهم من الفجر وحتى الصباح، مما يعنى 100 مليار رغيف في السنة وتكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة.
 
وأشار إلى إنه فيما يتعلق بأنبوبة البوتاجاز يتم استهلاك 280 مليون أنبوبة بوتاجاز سنويا، وتستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار سنوياً.
 
وأوضح أن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.
 
وأضاف في مؤتمر صحفى، إنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز 
 
ولفت إلى أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التي تتم عام بعد عام حتى 2025، موضحا أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة، فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية. 
 
 






الحكومة

أسعار السلع

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الاقتصاد المصرى



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