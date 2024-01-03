5 علامات تحذيرية تظهر على قدميك تدل على أمراض القلب

كتبت أمل علام

قال موقع Daily Express، إن أمراض القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء العالم هي المسئولة عما يقرب من 18 مليون حالة وفاة سنويًا، وهذا يشمل الحالات التي تؤثر على القلب والدورة الدموية مثل السكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية وفشل القلب.

وفي المملكة المتحدة، يسبب حوالي ربع إجمالي الوفيات، ولذلك، فإن اكتشاف العلامات التحذيرية قبل فوات الأوان يمكن أن ينقذ الحياة، ويعرف الكثير بعض الأعراض الأكثر شيوعًا، مثل ألم الصدر، ومع ذلك، هناك حالات أخرى أقل شهرة وغير واضحة.

وكشف أحد الخبراء أن بعض العلامات تظهر على قدميك قد تشير لأمراض القلب وهى:

تورم القدمين

إذا كانت قدميك تعاني من الوذمة، فقد يعني ذلك أنك تعاني من مرض في القلب، والوذمة هي المصطلح الطبي للتورم، في حالة مشاكل القلب، يمكن أن يحدث ذلك أيضًا في ساقيك، و هذا يعني "إخبارك أن قلبك لا يعمل بشكل صحيح".

تغير اللون القدم للون البني أو الأصفر

إذا تحولت قدميك إلى اللون البني أو الأصفر فهذا يسمى الهيموسيديرين، هذا يعني أن الدم يتسرب من الأوعية الصغيرة المعروفة باسم الشعيرات الدموية.

تحول أصابع القدم للون الأزرق..

تحدث أصابع القدم ذات اللون الأزرق أو الأرجواني، والمعروفة باسم زرقة، عندما تكون الأوعية الدموية مسدودة ويكون هناك نقص في الدم المؤكسج إلى الأنسجة.

ظهور كتل بالقدم ..

إن وجود كتل مؤلمة على أصابع قدميك قد يعني إصابة القلب أو الأوعية الدموية، تُعرف هذه الكتل باسم عقد أوسلر، غالبًا ما تكون ذات لون أحمر أرجواني مع مركز مؤلم.

تغير للون البني..

يمكن أن يكون سبب تغير اللون للبني أو الأحمر وجود عدوى في القلب تعرف باسم التهاب الشغاف.

تشمل الأعراض الأخرى لأمراض القلب ما يلي:

ألم وضيق في الصدر، ضغط على الصدر، وعدم الراحة في الصدر (الذبحة الصدرية)، ضيق في التنفس، ألم في الرقبة أو الفك أو الحلق أو منطقة البطن العلوية أو الظهر، ألم أو تنميل أو ضعف أو برودة في الساقين أو الذراعين إذا كانت الأوعية الدموية في تلك المناطق من الجسم ضيقة، فإذا كنت تعاني من أعراض أو تشعر بالقلق بشأن صحة قلبك، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك العام.