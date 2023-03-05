10 أعراض لأمراض القلب لا يجب أن تتجاهلها أبدًا.. من الدوخة لصعوبة الانحناء

كتبت أمل علام

كشف طبيب القلب أميت بخاي، عن 10 أعراض لأمراض القلب لا يجب أن تتجاهلها، وتشمل تورم الساقين، والدوخة عند الوقوف، وصعوبة الانحناء، حيث تقتل أمراض القلب مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة كل عام، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

قال الخبراء، إن الشعور بالدوار عند الوقوف بسرعة وتورم الساقين ليست سوى بعض الأعراض التي يجب ألا تتركها دون علاجها.

وأوضح الدكتور أميت بخاي، طبيب القلب في مستشفى سباير بوشي في لندن، إن الناس غالبًا ما يتجاهلون العلامات "حتى فوات الأوان".

وكشف عن أن الشخص البالغ الذى يتمتع بصحة جيدة يجب أن يكون قادرًا على صعود درجتين من السلالم، والوقوف بسرعة دون دوار، وحبس أنفاسه لمدة 20 ثانية، والجلوس على المرحاض - بشرط ألا يعاني من ظروف صحية أخرى، لكن الدكتور بخاي، أكد إن الكثير من الناس يعتقدون أن أعراضًا مثل الدوخة وتورم الساق ناتجة عن شيء آخر، لذلك لا يتم تجاهل العلامات المبكرة لأمراض القلب.

وأضاف أن هناك عوامل مثل ثقل الذراع عند بذل مجهود، وضيق التنفس عند صعود السلم، ونبضات القلب المتكررة أو الزائدة أو المفقودة يمكن أن تكون علامات على أن "قلبك يعانى ويحتاج للعلاج".

قد تشير بعض الأعراض، مثل صعوبة الانحناء والوقوف، إلى أن قلبك "لا يتكيف مع وضعيتك أو يحتفظ بسائل فائض في الجسم"، يدعي الاستشاري أن الأعراض الأخرى التي يجب ألا تتجاهلها تشمل التعرق مع التمارين الخفيفة، والغثيان مع آلام في الصدر والتعب عند الاستيقاظ، لكن من بين 2000 بالغ تم اختبارهم، قال أكثر من نصفهم (54%) إنهم لا يعتقدون أن هذه الأعراض مرتبطة بالقلب، على الرغم من أن 50% زعموا أنهم عانوا منها.

أضاف الدكتور باخاي، إن الاعتناء بقلبك أمر "ضروري" ويجب إعطاؤه الأولوية، على الرغم من قلة الوعي بالأعراض، فإن 68% من الأشخاص الذين خضعوا للاختبار يعتبرون صحة القلب "مهمة للغاية" بالنسبة لهم، وترتفع إلى 80 % لدى أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

قال روب هوبسون، خبير التغذية الرياضية في Healthspan ، إن "الملايين يعرفون أن صحة القلب مهمة للغاية، لكنهم يتجاهلون العلامات التحذيرية ويقومون بممارسة بعض الممارسات الضارة لهم مثل تناول الوجبات السريعة، والتدخين، كما وجد الاستطلاع أن 26 % من الأشخاص لم يصنفوا الأعراض على أنها "خطيرة"، بينما اعتقد 17 % أنهم كانوا أصغر من أن يعانوا من مشاكل في القلب.

قال الدكتور بخاي: وهو سوء فهم للأسف لأن أمراض القلب يمكن أن تؤثر على الناس من جميع الأعمار، خاصة في عصر كورونا، وما بعده حيث يمكن للفيروس أن يهاجم القلب وبطانة القلب بشكل شائع كحالة تسمى التهاب عضلة القلب "التهاب القلب و غطاء القلب، التامور.

وجدت دراسة أجرتها هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS عام 2021 ، إن أكثر من نصف الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بفيروس كورونا أصيبوا بأضرار في القلب.

تضمنت إصابات القلب التي تم العثور عليها التهاب عضلة القلب (التهاب عضلة القلب)، وتندب أو موت أنسجة القلب (احتشاء)، وتقييد إمداد القلب بالدم (نقص تروية الدم) وتوليفات من الثلاثة مشاكل معا، وفقًا لباحثي لندن.