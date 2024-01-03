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وسائل إعلام إيرانية: انفجار خارج مرقد قاسم سليماني فى كرمان

الأربعاء، 03 يناير 2024 01:50 م
وسائل إعلام إيرانية: انفجار خارج مرقد قاسم سليماني فى كرمان انفجار - أرشيفية
كتبت إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، عن وقوع انفجار قرب الطريق المؤدي إلى مقبرة كرمان المدفون فيها قاسم سليماني في محافظة كرمان.

كشفت وسائل اعلام إيرنية، أن الانفجار الذى وقع قرب الطريق المؤدي إلى مقبرة كرمان المدفون فيها قاسم سليماني في محافظة كرمان، ناجم عن انفجار أسطوانة غاز، ولم تشير إلى مزيدا من التفاصيل.

ونشرت وكالات الأنباء الرسمية فيديوهات للحظات الأولى للانفجار ودخول سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

 

🎥 اولین ویدیو از مجروحان حادثه مسیر گلزار شهدای کرمان pic.twitter.com/dMRz7IoHkU

— انتخاب (@Entekhab_News) January 3, 2024
 

لحظۀ شنیده‌شدن صدای انفجار دوم در مسیر گلزار شهدای کرمان pic.twitter.com/hfUejYGviX

— اعتمادآنلاين (@EtemadOnline) January 3, 2024
 

🔸ورود آمبولانس‌ها به مسیر منتهی به گلزار شهدا‌‌ pic.twitter.com/iPkWV0GTw7

— روزنامه جام جم (@jamejamCPI) January 3, 2024







انفجار

ايران

مقبرة كرمان

قاسم سليماني




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