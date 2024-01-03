رامى محيى الدين

أعلنت موسكو استعادة 248 أسيرا روسيا من أوكرانيا بعد مفاوضات معقدة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، أن روسيا هاجمت بلاده بحوالي 300 صاروخ وأكثر من 200 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" منذ 29 ديسمبر الماضي.

وأكد زيلينسكي، في كلمة له اليوم نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكراينفورم"، أنه "تم أمس إطلاق ما يقرب من 100 صاروخ من مختلف الأنواع، والتخطيط لمساراتها لإحداث أكبر قدر ممكن من الضرر".

وقال الرئيس الأوكراني إنه "لم تتمكن أي دولة أخرى من صد مثل هذه الهجمات مجتمعة سواء الطائرات بدون طيار أو الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الجو"، على حد قوله.

وقدّم زيلينسكي الشكر لمحاربي القوات الجوية الأوكرانية وجنود مجموعات إطلاق النار المتنقلة والمدافع المضادة للطائرات، مؤكداً فعالية أنظمة الدفاع الجوي في المعارك الجارية.