وأكد زيلينسكي، في كلمة له اليوم نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكراينفورم"، أنه "تم أمس إطلاق ما يقرب من 100 صاروخ من مختلف الأنواع، والتخطيط لمساراتها لإحداث أكبر قدر ممكن من الضرر".