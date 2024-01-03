وقال الشيخ دريان -فى تصريح اليوم الأربعاء، إن الإرهاب والإجرام هما سمة إسرائيل التي تنتهك كل القرارات الدولية فى غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

واعتبر مفتي لبنان أن إسرائيل تحاول بشتى الطرق والأساليب زج لبنان في الحرب من خلال عدوانها المتكرر على جنوب لبنان واستهداف القرى والبلدات والآمنين في بيوتهم وآخرها الاستهداف الغادر لضاحية بيروت الجنوبية، كما تشن بطائراتها المسيرة التي تصول وتجول في سماء لبنان هجوما غير مسبوق منتهكة القرار الدولي 1701.