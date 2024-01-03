مفتى الجمهورية: نسعد ببناء جسور التواصل مع كل أبناء مصر لنشر الخطاب المعتدل

افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وفضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم فرع جديد لدار الإفتاء المصرية بعمارات عبد المنعم رياض بطنطا على مساحة على مساحة 464 م2.

وخلال الافتتاح أشاد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالجهود الكبيرة التى تبذلها دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتى فى نشر صحيح الدين وبناء الوعى الدينى والإفتائى لدى المواطنين، معبرًا عن سعادته بأن ضمَّت مدينة طنطا فرعًا من فروع دار الإفتاء المصرية ليكون منارة لأبناء المحافظة.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن دار الإفتاء تقدم العديد من الخدمات الإفتائية المتميزة التى سيستفيد منها أبناء المحافظة ليضافَ إلى سجل إنجازات الدار وريادتها الإفتائية فى مصر والعالم أجمع.

وأكد محافظ الغربية، على أن دار الإفتاء بالمحافظة ستكون أيقونة لمحافظات الدلتا وتسهيلا على المواطنين من الانتقال إلى القاهرة لتلقى الفتوى ولعدم تركهم فريسة للفتاوى الخاطئة من غير المختصين كما أكد " المحافظ " على أن عروس الدلتا دائما هى منبر لمحافظات الدلتا وستصبح منارة دينية بعد افتتاح فرع لدار الإفتاء اليوم وهذا ليس بجديد عليها فهى عروس الدلتا ومعقل العلم والعلماء.

وتوجَّه فضيلة المفتى بالشكر والتقدير للدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، على دعمه الدائم والمتواصل من بداية المشروع حتى وصل إلى هذا الصرح الحضارى الذى تم افتتاحه اليوم.

وقال فضيلة المفتى خلال مراسم الافتتاح: "نهنئ أنفسنا وأهلنا فى مدينة طنطا بافتتاح هذا الفرع فى بقعة عزيزة على قلوبنا من بقاع الوطن الغالى مصر، وهى مدينة طنطا المباركة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز وتقوية رابطة الود والمحبة والتواصل بين دار الإفتاء وبين جميع أبناء الوطن العزيز فى أى بقعة من بقاع الوطن، والتأكيد على أننا جميعًا لُحمة واحدة نجتمع تحت راية واحدة فى خدمة وطننا مصرَ العزيزةِ".

وأكَّد فضيلة المفتى، أن صناعة الإفتاء التى تقوم على المنهج المؤسسى الوسطى المعتدل الذى تنتهجه دار الإفتاء المصرية ومؤسساتنا الدينية الوطنية، يختلف تمامًا فى مضمونه ومعطياته ونتائجه عن الإفتاء العشوائى السطحى الذى يمارسه بعض الهواة والمتعالمين، موضحًا أن الإفتاء المؤسسى صناعة علمية دقيقة وله غاية سامية وهى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، المتمثلة فى تحقيق مصالح العباد والبلاد ودفع المفاسد والشرور عنهم، ودعم كل ما يحقق للناس عيشة مطمئنة طيبة لا عنف فيها ولا إرهاب.

كما أوضح أن الفتوى العشوائية التى تصدر ممَّن لا تخصص له ولا معرفة، لا تراعى إلا نشر أفكار أغلبها يتخذ طابعًا متشددًا متعصبًا لا يعكس قيم الإسلام الأصيلة، بل أن أغلب هذه الفتاوى تتبنى رؤى سياسية مناهضة لسلامة الوطن ومناهضة لتحقيق الأمن والأمان لشعبنا المصرى الأصيل، وثمرتها المرة فى النهاية العنف والدمار والخراب.

وفى ختام حفل الافتتاح قال فضيلة المفتي: أوصى أبنائى العاملين فى فروع دار الإفتاء المصرية فى مختلف المحافظات وفى محافظة الغربية العزيزة بالعمل على إيصال هذا المنهج الوسطى المعتدل بطرق ووسائل صحيحة، مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية والعادات والتقاليد والقيم الخاصة بكل مجتمع؛ إذ لا يخفى على شريف علمكم أن إدراك الواقع إدراكًا صحيحًا ركن ركين من أركان صناعة الفتوى الوسطية المعتدلة، وهو أيضًا من أُسس تجديد الخطاب الدينى ونشر قيم التيسير والسماحة والاعتدال.

وأضاف أن وطننا مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى يمرُّ بمرحلة تحوُّل دقيقة تحتاج منا جميعًا إلى مزيد من الوعى والفهم لإحياء وبث القيم الأصيلة مثل الوطنية والمواطنة والتعاون والترابط والعمل والجهاد لبناء هذا الوطن الذى يستحق منا حتمًا بذل كل غالٍ ونفيس، بل يستحق أن نفديه بالدماء والأرواح.

كما شدَّد فضيلة المفتى على أن دار الإفتاء المصرية يسعدها ويشرفها عبر فروعها أن تكون على تواصل دائم مع كل أبناء مصر الحبيبة، وتسعى من خلال ذلك إلى بناء جسور المحبة والتآلف والتواصل وأيضًا نشر الخطاب الوسطى المعتدل.

وأوضح مدير الفرع أن دار الإفتاء بطنطا تعمل من الاحد إلى الأربعاء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساءا، ويوم الخميس يعمل من الساعة 9 صباحا حتى الثالثة مساءا ويتم استقبال الفتاوى اليومية عبر الرقم الموحد 107 ورقم الفرع 0403357900.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية شهدت توسعًا كبيرًا فى عدد من محافظات مصر تلبية لحاجة المواطنين إلى التمسك بمنهجية دار الإفتاء المصرية التى تحمل قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، وتنبذ خطاب التشدد والعنف والكراهية الذى تبنَّته الجماعات المتطرفة.