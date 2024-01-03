محافظ كفر الشيخ يعتمد تعديل المخطط التفصيلى لقرية الساحل القبلى

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 3 الصادر بتاريخ 3 يناير سنة 2024، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 2305 بتاريخ 18 ديسمبر 2023، المادة الأولى يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية الساحل القبلي، التابعة للوحدة المحلية لقرية الساحل القبلي، مركز بلطيم، بتعديل شارع بعرض من 4م الى 6 م، و بإدراج شارع بعرض 6م، على المعاملة رقم 1160220048271 بتاريخ 29 ديسمبر 2022، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة الثانية ينشر القرار في الوقائع المصرية، والمادة الثالثة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 14/12/2023، والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ بتاريخ 27/11/2023، ، والمتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية الساحل القبلي، التابعة للوحدة المحلية لقرية الساحل القبلي، مركز بلطيم، بتعديل شارع بعرض من 4م الى 6 م، و بإدراج شارع بعرض 6م، على المعاملة رقم 1160220048271 بتاريخ 29 ديسمبر 2022، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.