محافظ كفرالشيخ يشهد احتفالات عيد الميلاد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، اليوم الإثنين، الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، نائبًا عن رئيس الجمهورية، بمحور صبرى القاضى بمدينة كفرالشيخ، مقدمًا التهنئة للمصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، رافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية _ مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والدكتورة هدى الطنبارى، عضو مجلس النواب، والدكتورة أمانى شاكر، مقرر المجلس القومى للمرأة ونائب رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وأعضاء بيت العائلة بكفرالشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية (التعليم- الكهرباء- الصحة – الأوقاف )، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف، والآباء رعاة كنائس كفرالشيخ، وعدد كبير من الآباء الكهنة، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وكان فى استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبرارى ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبرارى وبلقاس، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحى والإسلامي.

وفى كلمته قدم محافظ كفرالشيخ، التهنئة للإخوة الأقباط، وأبناء وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، ورجال الإعلام، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وعبر عن سعادته بتواجده فى هذه الأعياد المستمرة سواء فى المناسبات الدينية أو الوطنية، ناقلًا تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلًا: " نحتفل اليوم بعيد الميلاد المجيد فى مكان جديد ومبهر ( كنيسة مارمينا والبابا كيرلس)، وذلك يتواكب مع قرب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فترة رئاسية جديدة، داعياَ الله عز وجل أن تكون الأعياد والمناسبات فرصة جديدة لنشر السلام والمحبة فى العالم، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين جميعًا، خلف قيادتهم السياسية الرشيدة لتحقيق النماء والتقدم فى جميع المجالات.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن مصر بلد الأنبياء والرسالات ومصر قوية برجالها ووحدتهم على مر العصور التى صنعت التاريخ، مؤكدًا أن مصر تستحق منا الحب بالفعل وليس بالكلام، داعيا جموع أبناء المحافظة للعمل والانتاج نحو تحقيق مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن وتطلعات أبنائه.

ولفت محافظ كفرالشيخ، إلى قوة وحدة الشعب المصرى، كنموذج فريد فى التسامح والاعتدال ونبذ التعصب، متمنيًا دوام الاستقرار والرخاء لوطننا الغالى الذى سيظل دائمًا فى مقدمة الأمم، وأن يعم السلام والخير على مصرنا الحبيبة.

وأثنى محافظ كفرالشيخ، خلال كلمته على دور رجال الشرطة فى حفاظهم على أمن وأمان المواطنين، وجهودهم وعملهم الدؤوب فى تأمين محيط دور العبادة على مستوى المحافظة.، واختتم محافظ كفرالشيخ، كلمته بـ "..تحيا مصر...تحيا مصر. تحيا مصر ".

ومن جانبه قدم نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبرارى ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لثقة الشعب المصرى وفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 بفترة رئاسية جديدة، كما قدم التهنئة للشعب المصرى، وأبناء المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيدًا بجهود رجال الأمن فى مصر بشكل عام، وكفر الشيخ خاصة داعيًا أن يحفظ الله مصر وتظل واحة الأمن والأمان، والصلاة من أجل الوطن.

وأشاد الأنبا ماركوس، بجهود أجهزة الدولة وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وصمود المصريين فى ظل الأزمات العالمية منها " انتشار فيروس كورونا الذى أضر بالعالم كله، وحـرب روسيا وأوكرانيا، وحـرب غـزه، والحـروب فى الدول المحيطة بمصر، واصفًا مشنين الحـروب بالشيطان الذى لا يهدأ الكاره لكل خير وسلام ولا يقبل المحبة

واختتم كلمته بتوجيه الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والأجهزة الأمنية، والتنفيذية، ورئيس جامعة كفر الشيخ، وجميع الحضور، قائلًا: " مصر محفوظة من الله ومصر فى يد الله ضد المتربصين، وتزداد محافظة كفرالشيخ بريقًا بفضل إنجازاتها المتوالية بإخلاص قيادتها الرشيدة الوطنية الواعية.

وفى كلمته قدم القمص بطرس بطرس بسطوروس، التهنئة لجميع الحضور وأبناء محافظة كفرالشيخ، بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بثقة الشعب فى انتخابه لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح فى جميع المجالات، وذلك ضمن رؤيته الطموحة لبناء الجمهورية الجديدة، والتهنئة لأبناء كفر الشيخ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدم التحية للواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قائلًا : " صاحب اليد القوية غير المرتعشة والحكيمة فى صنع القرار وصاحب النظرة المتفردة لمستقبل هذه المحافظة وصاحب الإنجازات الكثيرة التى تزيد المحافظة بريقًا يوما بعد يوم ".

وتابع القمص بطرس؛ نحتفل اليوم بعيد الميلاد إيمانا بالله سبحانه وتعالى وأن السيد المسيح عليه السلام علم الناس وهو طفل وكان معجزة فى رسالته حيث كان رحمة للناس، وتابع أن السيد المسيح قدم مفهوما جديدا للحياة فى تعليمه ورسالته حيث دعا الناس للطهارة وكان طاهرا، وقدم للناس النموذج فى التواضع وكان متواضعا، قائلا القلب الذى يسكنه الحب لا يسكنه الكره داعيا الله أن يحفظ بلادنا من كل شر وأن يجعل مصر دائمًا فى أحسن صورة، " دامت كفرالشيخ فى هناء وعرس وسعادة ".

أكد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، أنه تم تأمين دور العبادة بالمحافظة ومراقبة الأسوار الخاصة بالكنائس بالكاميرات عالية الجودة، وانتشار فرق الأمن والكمائن والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، لتقديم الخدمة الأمنية اللازمة.