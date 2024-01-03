اليوم السابع
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محافظ دمياط تتفقد مستشفى الزرقا المركزى وتحيل 99 من العاملين للتحقيق.. صور

الأربعاء، 03 يناير 2024 03:41 م
محافظ دمياط تتفقد مستشفى الزرقا المركزى وتحيل 99 من العاملين للتحقيق.. صور جانب من الزيارة
دمياط - معتز الشربينى

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أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط زيارة مفاجئة إلى مستشفى الزرقا المركزى لمتابعة سير العمل بها والتأكد من انتظام منظومة الخدمات الطبية بها.

 

وفى هذا السياق، استهلت "المحافظ" الزيارة بتفقد قسمى الاستقبال والعيادات الخارجية، واطلعت على موقف أعمال التطوير لقسم الأشعة المقطعية الذى تم تزويد المستشفى به لتعزيز مستوى الخدمات العلاجية، كما تابعت سير العمل بالاقسام الطبية بالعيادات وتفقدت قاعة التدريب للإطلاع على الدورات التى يتم تنفيذها بالمستشفى لتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة. 

 

وتابعت محافظ دمياط خطة تطوير أقسام العمليات والعناية المركزة، وحرصت على التواصل مع المرضى والاطمئنان على الحالة الصحية لهم. 

 

وعلى خلفية متابعة دفاتر الحضور والانصراف من خلال فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، قررت "المحافظ" إحالة 98 من العاملين بالمستشفى للشئون القانونية للتحقيق لخروجهم بدون إذن وأيضًا مسئول المستشفى لعدم انتظام العمل، وأكدت على ضرورة ضبط المنظومة ومتابعة انضباط الأطباء والتمريض والعاملين بالنوبتجيات.

 

 

جانب من الزيارة والتفقد
جانب من الزيارة والتفقد
 






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