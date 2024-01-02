محافظ دمياط تشهد احتفال "كلنا واحد" لتكريم ذوى الهمم.. صور

دمياط - هيثم مراد

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، فعاليات الاحتفالية التى نفذتها مديريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة، وذلك احتفالا باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة تحت شعار "كلنا واحد".

واستهلت محافظ دمياط، تلك الفعالية بتسليم أجهزة تعويضية عبارة عن سماعات وأطراف صناعية وقطع غيار سماعات وكراسي كهربائية متحركة لذوى الهمم مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية.

وأكدت محافظ دمياط دعم كافة الجهود لرعاية ذوى الهمم والعمل نحو دمجهم بالمجتمع باعتبارهم جزء هام لا يتجزأ من نسيج المجتمع، مشيرة إلى أن إطلاق الأمم المتحدة يوم 3 ديسمبر للأشخاص ذوى الإعاقة، يشير إلى أهمية تعزيز الوعى نحو ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتة إلي أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد أعطت اهتمام بالغ بهذا الملف لتقديم كافة سُبل الرعاية والدعم لذوى الهمم ، والذى بدا واضحًا بإطلاق فخامته لعام 2018 عاماً لذوى الهمم.

وشهدت محافظ دمياط تمرين عددا من النماذج المتفوقين رياضيا من ذوى الهمم بحضور الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.