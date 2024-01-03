محافظ جنوب سيناء يصدق على أول عقد سكني مؤمن

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، اليوم الأربعاء، على أول عقد إسكان مؤمن للشهر بطريق الإيداع وفقا لقانون الشهر العقارى رقم 9 لسنة 2022.

وذلك خلال عرض علي عمارة مدير الشئون القانونية بالمحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، وفى توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وميكنة المستندات.

كما ترأس اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الجلسة رقم (1) لسنة 2024 لمجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي للمحافظة، والتي عقدت بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، بحضوراعضاء مجلس ادارة الصندوق، ورؤساء المدن المعنيين.

وخلال الجلسة صدق محافظ جنوب سيناء علي محضر الجلسة السابقة، وتم عرض الموقف المالي للصندوق، وكذا عرض موقف متحصلات بنك التعمير والإسكان لمشروع الإسكان الجديد لعدد 6004 وحدة سكنية.

كما تم عرض الموقف التنفيذي الخاص باستكمال إنشاء (5 ) عمارات بعدد 60 وحدة سكنية بمدينة نويبع، كما تم خلال الجلسة استعراض نتائج اجتماع لجنة اللوائح المشكلة بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 145 لسنة 2005 لمناقشة اعتماد لائحة صندوق الإسكان الاقتصادي.