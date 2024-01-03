محافظ جنوب سيناء يتفقد آخر مستجدات القرية التراثية بمنطقة الهجن.. صور

قام اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية، اليوم الأربعاء، تفقد فيها آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشاء والفرش للقرية التراثية، بمنطقة الهجن بشرم الشيخ، والتى يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وكذا الوحدة البيطرية.

وأشار المحافظ، إلى أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية وعدد 2 قاعة عرض، مخازن مسرح مكشوف، مطعم بدوى، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

ولفت المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الانشائية والفرش، وأعمال المنصة الرئيسية بمضمار الهجن، ومدرجات الجمهور، والوحدة البيطرية وفرشها وتزويدها بالادوية والاجهزة البيطرية اللازمة، وكذا المرحلة الأولى من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن،وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.

وفى نفس السياق قام المحافظ بتفقد الوحدة البيطرية للهجن وحرص على الاطمئنان على جاهزيتها للافتتاح.

ولفت المحافظ، إلى أن ذلك فى إطار الاستعداد للافتتاح الرسمى بحضور الوزراء المعنيين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء ماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشؤون المحليات، وزيدان عبد الغفار مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، وأنور محمود مدير التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وعددا من القيادات التنفيذية، وكان بانتظاره فى موقع العمل ممثلى الشركات المنفذة والجهات المشرفة على التنفيذ.