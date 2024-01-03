محافظ جنوب سيناء يتفقد مبنى الرصد الأمنى الموحد استعدادا لافتتاحه

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تفقد اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، خلال جولته التفقدية اليوم الاربعاء، مبنى الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ استعدادا لافتتاحه بحضور الوزراء المعنيين.

يرافقه اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعددا من القيادات التنفيذية للمحافظة، وكان في استقباله بموقع العمل ممثلي الشركات المنفذة والجهات المشرفة.

يذكر أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات.