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اعتباراً من أول يناير الجاري..

مجلس الوزراء: بدء التشغيل الفعلى لنظام التأمين الصحى الشامل بمحافظة جنوب سيناء

الأربعاء، 03 يناير 2024 02:45 م
مجلس الوزراء: بدء التشغيل الفعلى لنظام التأمين الصحى الشامل بمحافظة جنوب سيناء خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

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أحيط مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ببدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء اعتبارًا من أول يناير 2024، وذلك في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ لتطوير النظام الصحي من أجل تحقيق الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وتخفيف الأعباء المالية عليهم عند الاحتياج للخدمات الصحية، ضمن خطة الدولة للتطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، والذي تم بالفعل بمحافظات: بورسعيد، والأقصر، والاسماعيلية. 
 
وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة جاهزية عدد من المحافظات الأخرى، لبدء التشغيل التجريبي بها لمنظومة التأمين الصحي تباعاً، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع خاص بشأنها برئاسة رئيس الوزراء.






التامين الصحى

مجلس الوزراء

الحكومة

وزير الصحة



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