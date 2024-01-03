اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: مجمع الـ118 مصنعا بتكلفة استثمارية 490 مليون جنيه

الأربعاء، 03 يناير 2024 04:00 ص
محافظ بورسعيد: مجمع الـ118 مصنعا بتكلفة استثمارية 490 مليون جنيه عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المحافظة تضم العديد من المجمعات الصناعية، من بينها مجمع الـ118 الذى يوجد جنوباً وتم بتكلفة استثمارية 490 مليون جنيه.
 
وأوضح اللواء عادل الغضبان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذا المجمع الصناعى يضم ما يقرب من 1500 عامل، وولايته تتبع هيئة التنمية الصناعية.
 
وشهدت محافظة بورسعيد إنشاء العديد من المجمعات الصناعية التى جذبت كثيرا من صغار المستثمرين وأصبحوا من المصدرين إلى دول عديدة فى العالم، ومن بينها مجمع الـ58 مصنعا، مجمع الـ118 مصنعا، وغيرها من التى يتم إنشائها حالياً نظراً لإقبال المستثمرين عليها.
 
يقام مجمع الـ118 مصنعا على مساحة 41 فدانا تقريباً، وتم إنشاؤه عام 2017، وطرحه وتخصيصه بالكامل، وفيه عدد الوحدات 118 وحدة ( 99 مصنعا )، حيث توجد مصانع مكونة من أكثر من وحدة. 
 
وشملت الوحدات التي تم طرحها على مساحات مختلفة [ 1080 / 800 / 420 ] متر، في عدة أنشطة مختلفة مثل القطاعات الهندسية [ هندسى - غزل ونسيج - غذائى - كيماوى ]، "ملابس جاهزة - أحذية - منتجات جلدية  - اثاث خشبى - أسلاك كهرباء - أسلاك نت - شباشب - منتجات لحوم مجمدة - أعلاف - كسارة بلاستيك - فوم - صابون - بخور - خراطيم كهرباء - شنط مدارس - شنط سفر - قطاعات PVC - أبواب وشبابيك خشب - تعبئة بقوليات".






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