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محافظة بورسعيد تعلن انطلاق مسابقة حول "معالم وتاريخ المدينة"

الإثنين، 01 يناير 2024 11:52 ص
محافظة بورسعيد تعلن انطلاق مسابقة حول "معالم وتاريخ المدينة" ديوان محافظة بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد عبر الموقع الإلكتروني "اعرف بورسعيد"، انطلاق مسابقة بالتعاون مع مركز استبينا الثقافي، لتصوير معالم وتاريخ وتراث بورسعيد  بتفاصيلها وأسرارها وحكاياتها
 
وأوضحت المحافظة، أنه سيقوم المتسابقون بنشر صور لمحافظة بورسعيد من تصويرهم في الكومنتات عبر الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد. 
 
وأشارت إلى أنه ستفوز الصور التي تحصل على أكبر عدد من التفاعلات، وسيتم اختيار صورتين للفوز بالمسابقة، الأولى سيتم اختيارها بناءاً على التقييم الفنى للصور، والأخرى سيتم اختيارها بناء على أكبر عدد لايكات وتفاعل على الصورة. 
 
 






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