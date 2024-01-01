محافظة بورسعيد تعلن انطلاق مسابقة حول "معالم وتاريخ المدينة"

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت الصفحة الرسمية ل محافظة بورسعيد عبر الموقع الإلكتروني "اعرف بورسعيد"، انطلاق مسابقة بالتعاون مع مركز استبينا الثقافي، لتصوير معالم وتاريخ وتراث بورسعيد بتفاصيلها وأسرارها وحكاياتها

وأوضحت المحافظة، أنه سيقوم المتسابقون بنشر صور لمحافظة بورسعيد من تصويرهم في الكومنتات عبر الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد.

وأشارت إلى أنه ستفوز الصور التي تحصل على أكبر عدد من التفاعلات، وسيتم اختيار صورتين للفوز بالمسابقة، الأولى سيتم اختيارها بناءاً على التقييم الفنى للصور، والأخرى سيتم اختيارها بناء على أكبر عدد لايكات وتفاعل على الصورة.