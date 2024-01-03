محافظ الوادى الجديد: لدينا أطول شبكة طرق فى مصر بطول 4600 كيلو متر

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الانتهاء من تنفيذ أطول شبكة طرق على مستوى الجمهورية على مدار 10 سنوات، بإجمالى طول 4600 كيلو متر تبدأ من توشكى فى أسوان حتى منطقة درب الأربعين بمركز باريس بالوادى الجديد بطول 126 كم، ومن درب الأربعين إلى شرق العوينات بمركز الداخلة بطول 120 كم، ومن شرق العوينات إلى مدينة موط بمركز الداخلة، بطول 375 كم، ومن الداخلة للفرافرة بطول 320 كم، ومن الفرافرة حتى الواحات البحرية بطول 280 كم، ومن البحرية وحتى 6 أكتوبر بطول 290 كم.

وقال محافظ الوادى الجديد إن المحافظة تلقى كل سبل الدعم من القيادة السياسية من أجل استكمال منظومة التنمية المستدامة، والتى تتضمن عددا كبيرا من المشروعات القومية والاستراتيجية، ومنها شبكات الطرق التى شهدت طفرة إنشائية شملت تنفيذ عدد من المحاور الرئيسية لربط المحافظة بباقى محافظات الجمهورية، ومنها محور تنيدة منفلوط ومحور الفرافرة ديروط ومحور الخارجة سوهاج، وكذلك تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق الداخلة – شرق العوينات بعد إسناده إلى 16 شركة مقاولات تعمل بالطريق، حيث جرى تقسيم العمل بالمحور على مراحل الأولى منه تشمل توشكى – العوينات والثانية العوينات الداخلة والداخلة – الفرافرة، طريق الفرافرة – البحرية .

وأكد محافظ الوادى الجديد أنه يتم أيضا استكمال العمل فى مشروع رصف وازدواج طريق الداخلة – الفرافرة، لتطوير ورفع كفاءة وازدواج الطريق ضمن مشروع محور الجنوب، والذى يبدأ من توشكى حتى مدينة 6 أكتوبر فى الجيزة مارًا بالعوينات والداخلة والفرافرة والواحات البحرية، وكذلك تعديل مسار النقب على طريق الخارجة أسيوط، حيث اعتمد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير مبلغ 125 مليون جنيه لتعديل مسار الطريق وتفادى تلك المنحنيات الخطرة كمرحلة أولى.