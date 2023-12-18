"البلدى يوكل".. إقبال على معارض القرية المنتجة بالخارجة فى الوادى الجديد.. صور

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

حققت معارض مبادرة القرية المنتجة بمركز الخارجة فى محافظة الوادى الجديد نجاحا كبيرا من حيث نسبة الإقبال على المنتجات عالية الجودة من منتجات القرى التابعة للمركز والتى أثبتت قدرتها على المنافسة باكتساح مقارنة بالسلع الغذائية المطروحة في الأسواق نظراً لانخفاض سعرها وجودتها العالية وتنوعها وأغلبها من إنتاج اليوم من تصنيع السيدات من أهالى قرى الخارجة والتى شملت منتجات الألبان والزبدة الفلاحي والسمن البلدى والفطير المشلتت والبيض البلدى وكذلك بيع اللحوم البيضاء منها الدجاح والحمام والبط البلدى بالإضافة لمنتجات الصوب الزراعية البيئية بقرى المركز.

ويجرى تنفيذ تلك المعارض تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالعمل على الترويج لمنتجات القرية وتذليل العقبات نحو إنجاح تلك المعارض وتحت إشراف جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة وتنسيق العلاقات العامة بمجلس المدينة بالتعاون مع وحدتى السكان وتكافؤ الفرص بإعداد معرض القرية المنتجه بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة حيث تم بيع منتجات قريتى بولاق وقرى الشركة حيث يتم تنفيذ معارض القرى المنتجة بصفة أسبوعية فى منافذ بيع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة ومنافذ ديوان عام المحافظة.

وقال جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، إن تنفيذ معارض القرى المنتجة بهدف تفعيل دور المرأة الواحاتية باعتبارها شريك أساسي وعنصر فعال في بناء المجتمع، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجيتها التي تعمل على تمكين المرأة اقتصاديًا، والتزاما بتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ بتفعيل الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وحدة "تكافؤ الفرص" بمشاركة قرى (المنيرة، وشرق بولاق، وجناح، وناصر الثورة) حيث تشارك السيدات متنوعة من الألبان والمخبوزات والمنتجات البيئية ذات الجودة العالية وبأسعار في متناول الجميع تخفيفًا عن كاهل الأسرة المصرية.

وأكد رئيس مركز الخارجة، أن مشروعات القرى المنتجة بالمركز حققت نجاحا كبيرا واقبالا متزايداً من المواطنين على منتجاتها فى المعارض التى يتم تنفيذها دورياً ويتم بيع المنتجات حتى نفاذ الكميات ويتم الحجز مسبقا لتلك المنتجات التى يفتقدها السوق التجاري بمدينة الخارجة أما تتميز به منتجات القرية من جودة عالية جداً ولكونها منتجات صحية ومصنوعة بدون أية مواد حافظة ويتم إنتاجها تحت إشراف الجهات المختصة من الصحة والبيطرى وحماية المستهلك ومن المقرر أن يتم تنظيم معرض آخر يوم الإثنين المقبل بمنفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

وأشاد عدد من رواد معرض منتجات القرية بما يتم طرحه من سلع غذائية طازجة وبأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها من المنتجات الغذائية التقليدية والخضروات فى الأسواق، حيث قالت منى محمود، من أهالى مدينة الخارجة، فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، إنها تحرص على متابعة مواعيد الاعلان عن هذه المعارض وتقوم بشراء كافة احتياجات أسرتها من منتجات الألبان والاجبان الطازجة والتى لا تجدها فى المحلات أو المولات لأنها طازجة وبدون أية ملوثات أو مواد حافظة نهائيا بالإضافة لطرح الخضروات من إنتاج اليوم، والتى يتم إنتاجها بمزارع وصوب القرى ويتم غسلها وتنظيفها وتغليفها لتكون جاهزة للأكل مباشرة بالاضافة لمعرفتها بالسيدات أصحاب تلك المنتجات والتعرف منهنخعلى طريقة التصنيع والتجهيز وهى المنتجات التى تربوا عليها فى صغرهم وأصبحت شبه معدومة في الأسواق التقليدية بالمدينة.

وأضاف محمود مصطفى، موظف من أهالى مدينة الخارجة، أنه بمجرد دخوله إلى معرض القرية المنتجة يتنسم روائح الزمن الجميل ويرى خيرات البيوت الواحاتية التى عايشها فى طفولته ويحرص على الشراء بكثافة من كل المنتجات ويتمنى أن يستمر تنظيم هذه المعارض لتكون دائمة على مدار كل أيام الأسبوع وتوفير كافة سبل الدعم لتمكين السيدات المشاركات فى المعارض من الانتظام فى إنتاجهن وتوفير كميات تناسب احتياجات السوق حيث يلاحظ التزاحم على المنتجات المعروضة وقيام الكثير من المواطنين بحجز كميات منها في لضمان توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية الطازجة.

وكانت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة نفذت مؤخراً معرض المنتجات البيئية واليدوية تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وإشراف أمنية مسعود مسئول الوحدة بالمحافظة وتضمن أعمال (الخزف، والخوص، والكليم والسجاد، والحلي، ومنتجات التجميل الطبيعية من خامات البيئة، والرسم بالرمال) وغيرها، لتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة واقتحام الأسواق العالمية، ودعم الأنشطة التى تتكامل وتتشابه مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين جودة حياة المواطن والأسرة المصرية.



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معرض-القرية-المنتجة-فى-الخارجة-بالوادي-الجديد--(9)



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معرض-القرية-المنتجة-فى-الخارجة-بالوادي-الجديد--(12)



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