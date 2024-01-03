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مباشر من الإسكندرية.. اعرف موعد سقوط الأمطار على عروس البحر المتوسط

الأربعاء، 03 يناير 2024 10:57 م
مباشر من الإسكندرية.. اعرف موعد سقوط الأمطار على عروس البحر المتوسط عروس البحر المتوسط
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل في الاسكندرية غدا الخميس 4 يناير 2024 ،وتسجل درجات الحرارة العظمي 21 درجة والصغري 13 درجة .

 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس،  شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

 ويسود غدا طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء.

 ومتوقع غدا أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (40% تقريبا) على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس  : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.


ووجهت هيئة الارصاد 7 نصائح للمواطنين أثناء فترة تكون الشبورة ، وهى :

  

1- القيادة بهدوء تام

 

2 - لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

 

3- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

 

4 - زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

 

5- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

 

6- فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

 

7- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

 

 

 

 

 

https://fb.watch/plsdygSeF7/?mibextid=RtaFA8
 
 
 
 






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