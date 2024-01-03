ماذا تعرف عن دهون القلب وهل تشكل خطرا على صحتك؟

كتبت فاطمة خليل

ما هى دهون القلب؟ نعرف جميعا الدهون الحشوية وهى الموجودة فى البطن، ولكن هل تعرف أن هناك دهون على القلب أيضا؟ فى السطور التالية نتعرف على دهون القلب وهل تشكل خطرا على صحتك، وفقا لموقع health. كل شخص لديه بعض الدهون على القلب وحوله، وهذه الدهون، المعروفة باسم دهون التامور، هي جزء طبيعي وضروري من نظام القلب والأوعية الدموية، ولكن عندما تتراكم الكثير من الدهون هناك، يمكن أن تبدأ في إطلاق مواد التهابية تسمى السيتوكينات التي تساعد في تغذية تصلب الشرايين، أو تراكم الترسبات في الشرايين. توجد الدهون في مناطق متعددة داخل القلب وما حوله. الأنسجة الدهنية النخابية، أو EAT، هي الدهون الأقرب إلى عضلة القلب، وقد تم ربط الكميات الزائدة منها بمخاطر القلب والأوعية الدموية.

يُعتقد أن الأنسجة الدهنية فى القلب توفر مصدرًا للحرارة والطاقة للقلب، ومخزنًا مؤقتًا للشرايين التاجية، وحماية للجهاز العصبي للقلب، لكن هذه الأنسجة أيضًا هى نوع من الدهون الحشوية، التي تتراكم عميقًا في بطنك وحول أعضائك، ومن المعروف أن الكثير منها يشكل خطورة على صحتك.