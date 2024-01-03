كيف حافظ القانون على البيئة من أضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام؟

كتبت منال العيسوى

أعلنت وزارة البيئة، ضرورة الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لما لها من أضرار على الإنسان والكائنات الحية على الكرة الأرضية، والبنية التحتية.

خلال هذا التقرير نرصد القوانين التي تحظر استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام..

- تعد استراتيجية الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام أحد الضوابط التي تحدد ماهية الأضرار التي تضر بالبيئة نتاج استخدام الأكياس الأحادية الاستخدام والمصنوعة من البلاستيك.

- من المواد القانونية التي تتناول ضوابط ومعايير إنتاج الأكياس، تفعيل المادة رقم 27 بقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية.

- تعد أيضا المادة رقم 11 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات ، والتي تنظم المسئولية الممتدة للمنتج، والذي يتم العمل على تطبيقه على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام للوصول لمعدل استهلاك 50 كيس للفرد في العام بحلول 2030، بدلا من متوسط 565 للفرد في السنة في القاهرة الكبرى ومابين 500 – 350 كيس للفرد على مستوى الجمهورية.

- قرار رقم 559 بشأن إعتماد تطبيق المواصفات القياسية المصرية المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية والبلاستيك القابل للكمر المنزلي.

- وثيقة مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)، والتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

6- مشروع تحسين سلسلة القيمة لإدارة المخلفات ودعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية.

وفى سياق متصل، حدد القانون 7 مواصفات للبيع والإنتاج والتداول، منها أن تكون الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مطابقـة للمواصـفات القياسية الصادرة عن الهيئة المـصرية العامـة للمواصـفات والجـودة ووفقـا للضوابط والاشتراطات الصادر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، كما يحظر التوزيع المجانى لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاسـتخدام المنتجة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة إلا بتصريح كتابى من الجهاز، ويحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاسـتخدام المخصـصة لجمع المخلفات الطبية فى غير الغرض الذى خصصت له، وتلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الا ستهلاكية باستخدام أكياس التسوق متعددة الاستخدام ووضع نظام تحفيزى لعملائها لاستخدام هذه الأكياس والترويج لها، وعلى الجهات الإدارية المختصة متابعة هذا الالتزام، كما تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الا ستهلاكية بوضـع أنظمتهـا المناسبة لجمع وتداول وتخزين أكياس التسوق البلاسـتيكية أحاديـة الا سـتخدام المستخدمة من عملائها والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الجهاز، وتلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باسـتكمال إصـدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والأ كيـاس متعددة الاستخدام مثل الكيس البلاستيك المنسوج، والكيس البلاسـتيك المـسامى غير المنسوج، والكيس القماش المنسوج من قطن أو كتان أو أليـاف طبيعيـة، والكيس الورقى المبيض أو غير المبيض، وكـذلك الكـيس البلاسـتي ك القابـل للتحلل الحيوى، واخيرا تلتزم المصانع المنتجة للأكياس القابلـة للتحلـل الحيـوى بوضـع العلامات والالتزام بالألوان والمواصفات الفنية الصادرة فى هذا الشأن بما يسهل عملية الفرز وعدم الإضرار بصناعة إعادة التدوير.

جدير بالذكر وزارة البيئة تعمل أيضًا على استمرار أنشطة رفع الوعي واعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الاسكندرية، والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ في نبق ورأس محمد، كما تقوم برعاية مبادرات الحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصاد، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.