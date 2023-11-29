84% من القراء يطالبون باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة

في استطلاع للراى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة.

وايد 84% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة.