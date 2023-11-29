اليوم السابع
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الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 07:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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84% من القراء يطالبون باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 06:30 ص
84% من القراء يطالبون باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة الاستطلاع

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في استطلاع للراى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة.
 
وايد 84% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة.
 
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استطلاع

القراء

اليوم السابع

الاكياس البلاستيكية

الاكياس الورقية




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