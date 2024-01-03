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قانون العمل يحدد 11 التزاما على الخاضعين لأحكامه أبرزها الحفاظ على المواعيد

الأربعاء، 03 يناير 2024 05:30 ص
قانون العمل يحدد 11 التزاما على الخاضعين لأحكامه أبرزها الحفاظ على المواعيد عمال مصانع - أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق

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نصت المادة 56 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على عدد من الواجبات والالتزامات على العاملين الخاضعين لأحكامه، وتشمل الآتى:
 
(1) أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد. 
 
(2) أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر. 
 
(3) أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده. 
 
(4) أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد. 
 
(5) أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل. 
 
(6) أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها. 
 
(7) أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به. 
 
(8) أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها. 
 
(9) أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل. 
 
(10) أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك. 
 
(11) أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.






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