وزارة العمل: تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص على راتب يناير الجارى

كتب سمير حسنى

أكد عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن قرار تطبيق الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص ليصبح 3500 جنيه شهريا بدلا من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير الجاري، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الرعاية والدعم للعمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج .

وقال عبد الوهاب خضر في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، "إن هذا القرار جاء بعد اجتماع للمجلس القومي للأجور في أكتوبر الماضي، حيث صدر هذا القرار بتوافق من الجميع وسيطبق بدون تجاوزات أو استثناءات".

وأشار إلى أن وزير العمل حسن شحاته جدد دعوته إلى مديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات، لمتابعة المنشآت لبدء تنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه ستكون هناك عقوبات لمن يخالف تنفيذ هذا القرار .