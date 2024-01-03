فوربس تختار أسامة ربيع ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط 2023

أعلنت مجموعة "فوربس" اختيار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين فى الشرق الأوسط لعام 2023.

وذلك ضمت قائمة فوربس هذا العام 100 قائد أعمال من جنسيات مختلفة من القيادات التنفيذية لأهم المؤسسات التى تساهم فى مسيرة نمو اقتصاديات الشرق الأوسط، وجاء اختيار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس فى المركز الخامس عشر ضمن القائمة فى قطاع الخدمات اللوجستية، ويأتى هذا الاختيار للعام الثالث على التوالى حيث سبق اختياره ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين فى الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين.

ووفقًا لفوربس؛ فإن تصينف الرؤساء التنفيذيين يتم وفقا لعدة عوامل منها: إنجازات وأداء الرؤساء التنفيذيين خلال العام الماضى، بالإضافة إلى الابتكارات والمبادرات التى تم تنفيذها، وقياس مدى تأثيرهم على المنطقة، والدول التى يعملون فيها، والأسواق التى يشرفون عليها، علاوة على حجم المؤسسات والهيئات والشركات التى يقوموا بإدارتها.

ويأتى ذلك تتويجًا لجهد كافة العاملين بالهيئة والإشراف والمتابعة الدائمة للقيادة السياسية.