ضبط 4 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات رقابية مكثفة على الأسواق ومحطات الحاصلات الزراعية والمتاجر المختلفة وذلك لمواجهة بيع السلع المدعمة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 4 أطنان دقيق بلدى مدعم بمركز دمنهور قبل بيعه فى السوق السوداء فى البحيرة، وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التموين بالبحيرة.

من جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الاجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة السلع ومطابقاتها للمواصفات، ومواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات رقابية مكثفة على الأسواق ومحطات الحاصلات الزراعية والمتاجر المختلفة وذلك لمواجهة بيع السلع المدعمة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 4طن دقيق بلدى مدعم بمركز دمنهور قبل بيعه فى السوق السوداء فى البحيرة، وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التموين بالبحيرة.

من جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الاجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة السلع ومطابقاتها للمواصفات، ومواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.