ضبط 1000 عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمى فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة ، حملات رقابية مكثفة على الأسواق ومحطات الحاصلات الزراعية والمتاجر المختلفة وذلك لمواجهة بيع السلع المدعمة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1000عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمى بمركز أبو حمص، حيث تم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم ضبط كميات من الدقيق البلدى أقل من الوزن بمقدار 450 جرام فى الشيكارة الواحدة.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التموين بالبحيرة.

من جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من جودة السلع واللحوم والأسماك المعروضة ومطابقاتها للمواصفات، والضرب بيد من حديد على أى مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين.