شؤون الحرمين تستخدم الذكاء الاصطناعى لنشر المحتوى الإرشادى

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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استخدامها لتقنيات الذكاء الصناعي والأساليب التقنية الرقمية المختلفة؛ منها توفير 52 شاشة إلكترونية داخل وخارج المسجد الحرام، لتغطية مساحة إجمالية 279 مترًا مربعًا، وتخصيصها لنشر المحتوى التوجيهي والإرشادي لزوار وقاصدي البيت العتيق، وتعمل على مدار 24 ساعة.



وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس)، أن الهدف هو تزويد زوار بيت الله بالمحتوى وفق الأحداث والمتغيرات عن طريق فريق متخصص في الجانب الشرعي والتوجيهي، مع الترجمة إلى عدة لغات من خلال كادر مخصص للترجمة واللغات، وتوزَع الشاشات على مداخل ومخارج المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه.

كما فعّلت الهيئة العامة تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر الروبوت التوجيهي، لتزويد قاصدي بيت الله الحرام بجميع الكتيبات والإصدارات التي من شأنها إعانة ضيوف بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ويحتوي الروبوت على محتويات إرشادية، كما يمكنه التنقل في جنبات المسجد الحرام، مع إمكانية تصفح ومشاركة المحتويات عبر الهاتف.