رفع 256 طن مخلفات من مناطق حى العامرية ثان فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

كثف حى العامرية ثان فى محافظة الإسكندرية أعمال رفع المخلفات والقمامة بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للارتقاء بمستوى النظافة العامة على مدار يومين، حيث تم رفع 256 طنا من المخلفات والقمامة بنطاق الحى.

وأشار حى العامرية ثان بالإسكندرية برئاسة محارب هيلع إلى أن إدارة الرصد البيئى وإدارة المتابعة الميدانية وجميع الإدارات المعنية، قاموا ضمن أعمال النظافة ورفع الكفاءة بمناطق الناصرية القديمة ، ونجع حفيظ ورسلان والكينج والكابلات والسفن وأسفل الكوبري، برفع صناديق القمامة وقرية فلسطين، وعزبة ابراهيم صالح وسكه حديد والكابلات والكينج والكابلات والسفن، وأسفل الكوبري طريق الكافورى برفع صناديق القمامة وقرية بنجر 3,2,1 بإجمالي 128 طنا، كما تم رفع على مدار اليوم الثاني من مناطق الناصرية القديمة ونجع حفيظ ورسلان والكينج والكابلات والسفن وأسفل الكوبري ، برفع صناديق القمامة وقرية فلسطين برفع 128 طن ،وما زالت حملات رفع القمامة والمخلفات مستمرة بشوارع حى العامرية ثان.