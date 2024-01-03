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رئيس جامعة بنها يقدم التهنئة لمطران شبرا الخيمة بعيد الميلاد المجيد

الأربعاء، 03 يناير 2024 08:18 م
رئيس جامعة بنها يقدم التهنئة لمطران شبرا الخيمة بعيد الميلاد المجيد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، و الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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قدّم الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، التهنئة لنيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

 

رافق رئيس الجامعة، خلال الزيارة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

 

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، حرص جامعة بنها على مشاركة الأخوة المسيحيين فى الاحتفال بأعيادهم تأكيدا لمشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح بين أطياف المجتمع المصري.

 

من جانبه وجه نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، الشكر لرئيس جامعة بنها والوفد المرافق له، مؤكدًا على روح المحبة والإخاء التى تربط نسيج الشعب المصري.

 
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