نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جولة تفقدية لامتحانات طلاب الفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، رافقه خلالها الدكتور كرم عبد الغني عميد الكلية، والدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وخلال الجولة، تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، امتحانات طلاب الفرقة الرابعة برنامج أمن المعلومات، وبرنامج الشبكات وتكنولوجيا المحمول، وبرنامج المعلوماتية الطبية.

وأكد الدكتور السيد فودة، علي أهمية تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات طوال فترة انعقاد الامتحانات، انطلاقا من حرص الجامعة علي توفير بيئة ملائمة ومناسبة لأداء أبنائها من الطلاب لامتحاناتهم.

وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال جولته، بالانضباط أثناء سير الامتحانات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، مضيفا أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة.



جانب من الجولة



خلال الجولة بكلية الحاسبات ببنها



متابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول