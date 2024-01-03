رئيس البورصة: زيادة أرباح الشركات وراء تحقيق مؤشرات السوق أداءً قياسيًا

كتب هانى الحوتى

أرجع أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، أسباب تحقيق مؤشرات البورصة نموًا قياسيًا خلال عام 2023 نتيجة زيادة أرباح الشركات المقيدة وتحول عدد من الشركات من الخسائر للربحية، وإقبال المستثمرين خاصة الأفراد على الاستثمار فى الأسهم لحماية مدخراتهم فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بنسبة 70.53% خلال عام 2023، وهو أعلى مستوى نمو منذ 7 سنوات، ليحقق المؤشر نموًا للعام الثالث على التوالي، ويسجل مستوى تاريخى جديد، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 70.29% ليغلق عند مستوى 30181 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 76.48% ليغلق عند مستوى 10597 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 95.34% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 90.09% ليغلق عند مستوى 7880 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 78.85% ليغلق عند مستوى 6380 نقطة.