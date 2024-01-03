رئيس البورصة: جارى دراسة تأسيس شركة منفصلة لتداول المشتقات

كتب هانى الحوتى

قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، إنه جارى دراسة تأسيس شركة منفصلة لتداول المشتقات، على أن تساهم فيها البورصة من خلال شركة البورصة القابضة مع بنوك وجهة ذات خبرة في تداول المشتقات أو الترخيص لشركة تسويات بالقيام بعملية التداول بجانب مهام التسوية، إذا حصلت على الترخيص.

أضاف أن البورصة تدرس تفعيل سوق المشتقات المالية والعقود على السلع في ضوء تقييم مدى احتياج السوق والمتعاملين، مشيرًا إلى أنه تم تأسيس شركة تسويات لخدمات التقاص، وجاري العمل على وضع واعتماد قواعد التداول والتسوية للمشتقات، وتجهيز نظمى التداول والتسوية.

وتابع أحمد الشيخ رئيس البورصة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن حصاد البورصة المصرية خلال عام 2023، مساء اليوم الأربعاء، أنه جاري التواصل مع كل الأطراف خاصة شركات السمسرة والبنوك للتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التداول في سوق المشتقات سواء كوسطاء أو أعضاء تسوية والبدء في تجهيز البنية التحتية والنظم والكفاءات البشرية المطلوبة لمزاولة النشاط لدى هذه الشركات.

وذكر كما أنه جارى التواصل مع البنك المركزي لإشراك البنوك كأعضاء تسوية، والتفاوض مع عدد من البنوك كمساهمين في رأس مال شركة التسويات، والترخيص من هيئة الرقابة المالية لشركة تسويات لتسوية العمليات الخاصة بشهادات الكربون، وكذلك الحصص العقارية.