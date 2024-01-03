محافظ أسوان يتفقد اللمسات النهائية لافتتاح مكتبة مصر العامة.. صور وفيديو

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اللمسات النهائية لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة، بتكلفة تقديرية 68 مليون جنيه على مساحة 3250 م2، استعدادا لقرب افتتاح أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية، وصرح تنويرى بالمحافظة.

وخلال الجولة التفقدية، وجه محافظ أسوان، إلى ضرورة مراعاة التناسق فى الألوان واللوحات التعريفية والحس الفنى لمختلف المكونات والأقسام داخل المكتبة حتى يتسنى الظهور بالشكل النموذجى الراقى داخل الـ 3 أدوار، خاصة أنها تضم قاعة اجتماعات كبرى متعددة الأغراض، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها، وقاعة كمبيوتر، وكذا مركز الاتصالات والمعلومات، وأيضاً المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية، فضلاً عن المسرح والسينما، والغرف الخدمية والأرشيف، علاوة على كافتيريا، ودورات المياه، واللاندسكيب، والبدروم وكاميرات داخلية وخارجية، وتكييف مركزى.

وكلف المحافظ، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لرفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة، مع دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والاعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية، وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية، ومقصداً لزيارة الأفواج السياحية، بالإضافة إلى أهمية تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح، وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة والتى تكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل، فضلاً عن المسطحات الخضراء، والجراج الذى يساهم فى استيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى بالطريق الرئيسى لتكون المكتبة واجهة مشرفة ونموذجية، وتقدم خدماتها وأنشطتها المتنوعة لخدمة أبنائنا من الجيل الحالى والأجيال القادمة.



المحافظ داخل المكتبة



جولة محافظ أسوان داخل مكتبة مصر العامة



محافظ أسوان والقيادات