جولة على بحر مطروح.. أجواء رائعة وطقس مشمس فى أول أيام 2024.. صور وفيديو

مطروح - حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثًا مباشرًا، اليوم الأربعاء، رصد الأجواء الشتوية الرائعة التى تتميز بها محافظة مطروح والساحل الشمالى، الطقس المشمس وصفاء الأجواء التى ضاعفت روعة وجمال الطبيعة الخلابة، ومشهد البحر والكورنيش والشواطئ المختلفة المطل عليها.

وتضمنت الجولة على كورنيش مدينة مرسى مطروح، خروج أعداد من المواطنين للتنزه والاستمتاع بدفء وسطوع الشمس، فى ظل الطقس المعتدل، وتراجع نشاط الرياح وتيارات الهواء، مع هدوء أمواج البحر، مما يزيد الإحساس بالدفء، وإقبال محبى تأمل الطبيعة الخلابة للبحر، وممارسة هواية صيد الأسماك، على ألسنة حماية الشواطئ، التى تعد ممشى ممتع يقصده الكثيرون عندما يكون الطقس معتدل.

وتشهد محافظة مطروح والساحل الشمالى، طقس معتدل لطيف نهارًا بارد ليلًا، وتسجل درجات الحرارة، الصغرى 10 درجات والعظمى 21 درجة مئوية، وسطوع الشمس طوال فترات النهار، بينما تشهد فترة المساء أجواء غائمة جزئيًا، فى ظل انتشار السُحُب الخفيفة والمتوسطة.

وأصبحت مطروح، خلال السنوات الأخيرة، فى فترة الشتاء، مقصدًا للسياح الأجانب وبعض المصريين، لقضاء أوقات ممتعة بها، خاصة الرحلات والأفواج التى تقضى إجازة المشتى فى واحة سيوة، حيث تتضمن برامج الشركات السياحية ومنظمى الرحلات، قضاء يوم أو أكثر وهم فى طريقهم إلى واحة سيوة وأثناء العودة منها.

ويتحول كورنيش مطروح، الذى كان يعج بالآلاف من المصطافين خلال المصيف، إلى مكان ساحر وشبه خالى من المارة فى معظم الأوقات، ويصبح مقصدًا لهواة التمشية أو ممارسة رياضة الجرى، مع الاستمتاع بالبحر وتقلباته والمناظر الطبيعية الخلابة، كما يقصده هواة التأمل ومحبى الخصوصية، خاصة فى الأوقات التى يكون فيها الطقس مستقرًا.

وتعد مدينة مرسى مطروح، عاصمة المحافظة، واحدة من أجمل وأهدأ مدن مصر، خاصة فى غير فصل الصيف، حيث يغطى الزحام وصخب المصيف، على كثير من جمال وهدوء المدينة وطبيعتها الساحرة، التى تجذب كثير من عشاقها، لزيارتها والإقامة فيها، خلال فترات الشتاء، وهناك بعض أصحاب المهن الابداعية والمفكرين والكتاب يفضلون الحضور إلى مطروح، للاستمتاع بالهدوء والخصوصية وإنجاز أعمالهم الإبداعية، بعيدًا عن ضغوط الحياة والصخب فى المدن الكبيرة.

يذكر أن أهالى محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار، لحصادها وتخزينها فى الآبار والخزانات، التى يعتمدون عليها طوال العام فى الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضى ونثر تقاوى الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التى تشهد سقوطًا للأمطار، خلال فصلى الخريف والشتاء، وينتظر.



كورنيش مطروح واجواء شتوية متميزة



اجواء مطروح الرائعة في الشتاء



كورنيش مطروح واجواء شتوية مشمسة



جمال الطبيعة والبحر واجواء مطروح الشتوية