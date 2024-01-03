توفير 13 فرصة عمل لذوى الهمم من أبناء مطروح ضمن "مبادرة مصر بكم أجمل"

مطروح - حسن مشالى

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم توفير 13 فرصة عمل لذوى الهمم، مع استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص العاملة على أرض مطروح، فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة مع مراعاة نسبة الـ5% للشباب من ذوى الهمم والعزيمة تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتوفير حياة كريمة لتلك الفئة وإدماجهم فى المجتمع وتحقيق فرص معيشية أفضل لهم.

وأشار المحافظ، إلى أن مكاتب التشغيل بمديرية العمل بمطروح نجحت ضمن مبادرة ( مصر بكم أجمل ) التى تنفذها وزارة العمل فى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لـ 13 من الشباب من أبناء مطروح من ذوى الهمم، من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل، وذلك بعد المرور على عدد من منشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها.

وأوضح عاطف درويش مدير عام مديرية العمل بالمحافظة، أن التعيين دائم ومؤقت لمساعدة ذوى الهمم فى إيجاد مورد رزق لهم.