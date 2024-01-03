اليوم السابع
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جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة المنيا

الأربعاء، 03 يناير 2024 04:31 م
جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة المنيا وزارة الكهرباء- أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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ينشر اليوم السابع لقرائه من سكان محافظة المنيا التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء المواعيد الجديدة لتنفيذ جدول تخفيف الأحمال الجديد بناء على تعليمات مجلس الوزراء والذى يبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساء لمدة ساعتين يوميا.
 
وأعدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى خطة لتنفيذ القرار بعدم تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي بعد الساعة الـ5 مساء، وتوزيع جداول التخفيف على شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية والتشديد بضرورة الالتزام بعدم تخطى مدة الفصل ساعتين.
 
وفيما يلى جدول تخفيف الاحمال بنطاق محافظة المنيا: 
 
 
 
 
 






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