اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2024 01:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"كهرباء الأسكندرية" تعلن مواعيد تخفيف الأحمال نهاراً

الأربعاء، 03 يناير 2024 12:25 م
"كهرباء الأسكندرية" تعلن مواعيد تخفيف الأحمال نهاراً وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس ايهاب الفقى المواعيد الجديدة لتنفيذ جدول تخفيف الأحمال الجديد بناء على تعليمات مجلس الوزراء والذى يبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساء لمدة ساعتين يوميا.
 
وأعدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى خطة لتنفيذ القرار بعدم تخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي بعد الساعة الـ5، وتوزيع جداول التخفيف على شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية والتشديد بضرورة الالتزام بعدم تخطى مدة الفصل ساعتين.
 
وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح بأن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيراً إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.
 
 
وفيما يلى جدول تخفيف الاحمال بنطاق محافظة الإسكندرية: 
1f9d3cc1-b3db-47dd-9c95-3f9b338a0c35
 
 
 






الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

تخفيف الاحمال

مجلس الوزراء




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة