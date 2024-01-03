تكليفات وزير الرى للاستعداد لموسم الصيف.. أبرزها منع زراعات الأرز المخالفة

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقاً للاحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة مع الالتزام التام بهذه الحصص، والمرور الدورى لمسئولى الرى بالمحافظات لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة، وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الرى المقررة، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة، والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تكليفات وزير الرى لقيادات الوزارة قبل موسم أقصى الاحتياجات " الصيف":

1- المرور الدورى لمسئولى الرى بالمحافظة لمتابعة المنظومة المائية على الطبيعة والالتزام يمناوبات الرى المقررة وحسم الشكاوى في أسرع وقت .

2- عمل صاولات فاصلة فى المواقع التى يتواجد بها ورد النيل .

3- متابعة زراعات الأرز المخالفة والتعامل الفورى معها لتأثيرها السلبي الشديد علي توزيع المياه .

4- سرعة إدخال بيانات عمليات التطهيرات والبوابات والمنشآت على قواعد البيانات الموحده المعدة لهذا الغرض .

5- مراعاة الدقة والحرفية الكاملة والسرعة فى تنفيذ أعمال الاحلال والتجديد للمنشآت ذات الخطورة .

6- تنفيذ دورات تدريبية علي تقييم حالة منشآت الري وتشغيلها بعد نهو أعمال الاحلال والتجديد لها .

7- توفير كافة الدورات التدريبية التى تتطلبها حاجة العمل بمختلف التخصصات.

8- سرعة التعامل مع الطلبات المقدمة من الروابط على الترع.